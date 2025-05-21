Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde 6 milyon avro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan, sezonun ikinci yarısında beklenen performansı gösteremedi. Kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Ukraynalı forvet, özellikle teknik direktör Fatih Tekke döneminde sınırlı süre aldı.

Tekke Döneminde 9 Maçta Sadece 295 Dakika

Fatih Tekke’nin görev aldığı dönemde ligde 9 maçta forma giyen Sikan, toplam 295 dakika sahada kalabildi. Maç başına ortalama 32 dakika süre alan oyuncu, hiçbir karşılaşmada 90 dakikayı tamamlayamadı. Bu süreçte 3 maçta ise tamamen yedek kulübesinde kaldı.

Güneş Döneminde Daha Fazla Şans Buldu

Şenol Güneş’in teknik direktörlüğü döneminde, Sikan daha fazla forma şansı buldu. 6 maçta toplam 412 dakika süre alarak maç başına ortalama 68.6 dakika sahada kaldı. Tecrübeli teknik adam, Sikan’ı 5 maçta ilk 11'de sahaya sürdü.

Sezonun ikinci yarısında toplam 15 lig maçında görev alan Danylo Sikan, 707 dakika oynadı ve ortalama 47 dakika süre aldı.

Ligde 3 Gol Attı

Sikan, ligde 3 kez gol sevinci yaşadı:

33. haftada Alanyaspor karşısında 2 gol

haftada Kasımpaşa’ya karşı 1 gol



Her iki maçta da ilk 11’de başlayan Sikan, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giymesine rağmen gol katkısı sağlayamadı.

Eksiklere Rağmen İlk 11’de Başlayamadı

Banza ve Enis Destan’ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı son Bodrum FK maçında bile Sikan’a ilk 11’de yer verilmedi. Teknik direktör Tekke, forvet hattında tercihini sakatlığı yeni atlatan Denis Draguş’tan yana kullandı. Sikan, bu maçta yalnızca 5 dakika forma giydi.