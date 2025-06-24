Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis midibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsünün sol ayağı koptu. Sağlık ekiplerince kopan sol ayakla hastaneye götürülen Ozan A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi ile 3045 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Ahmet Bozkurt'un kullandığı 07 C 74865 plakalı otel servis midibüsüyle ile Ozan A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan A.'nın sol ayağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ozan A., kopan ayağıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ozan A.'nın entübe edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.