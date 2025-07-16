MKE Ankaragücü, küçük yaştaki taraftarlarına yönelik anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 7–15 yaş aralığındaki Passolig ve kombine kart sahibi çocuk taraftarlar için hem seremoniye katılma hem de futbolcularla buluşma imkânı sunuyor.

Ankaragücü X hesabından yaptığı paylaşımla minik taraftarlarına müjdeyi duyurdu.

Seremoniye Katılma Şansı!

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, 7–11 yaş arası Passolig ve kombine kartı sahibi çocuk taraftarlardan her hafta 25 kişi, Eryaman Stadyumu’nda oynanacak iç saha maçlarında seremoniye çıkma hakkı kazanacak. Ayrıca, bu çocuklardan biri maç öncesi saha ortasında özel bir görevle tribünleri coşturacak.

Futbolcularla Akşam Yemeği ve Antrenman Keyfi!

9–15 yaş arası Passolig ve kombine kartı sahibi çocuklar için de özel bir sürpriz var. Kombine kart numaraları 1, 9, 10, 19, 99, 191 ve 1910 olan çocuklar arasından seçilecek şanslı taraftarlar;

Takım antrenmanını yerinde izleme ,

Futbolcularla birlikte akşam yemeği yeme şansına sahip olacak.

Seremoni Kıyafetleri Ateria Catering'den

Organizasyona katkı sunan Ateria Catering, seremoniye katılacak çocukların kıyafetlerini sezon boyunca karşılayacak. MKE Ankaragücü, bu destek için firmaya teşekkür etti.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Katılım sağlamak isteyen taraftarların, çocuklarının T.C. kimlik numarası ve kombine kart bilgilerini 0 (530) 303 17 02 numaralı WhatsApp hattına göndermeleri gerekiyor. Uygunluk kontrolünün ardından başvuru sahiplerine dönüş yapılacak.

“Her Çocuk Özeldir”

Kulüp, "Bu büyük ailede her çocuk özeldir" diyerek, genç taraftarlarını Ankaragücü’nün kalbinde daha fazla hissettirmeyi amaçlıyor.