M. UMUT KARAKÜLAH

Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının kutup yıldızı haline gelen Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı’nın (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, her hafta önemli konu ve konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.

Veli Başkan’ın bu haftaki misafiri; PİAR Eğitim Kurumları’nın Kurucusu, haber spikerliği, program sunuculuğu ve yapımcı Zümrüt Tuğba Bal oldu.

Zümrüt Tuğba Bal, sorularımızı içtenlikle yanıtladı:

- Veli Sarıtoprak: Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

- Zümrüt Tuğba Bal: 1985 yılında Ankara'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik ve Matematik bölümlerinden mezun oldum.

2008 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde yer alan Baykan Lisesi’nde Fizik öğretmeni olarak Millî Eğitim Bakanlığı'nda görevime başladım. Yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli illerde MEB bünyesinde öğretmenlik yaptım. Ardından, TÜBİTAK’ta proje sorumlusu olarak 3 yıl görev aldım.

2021 yılında ise kendi eğitim kurumumu kurarak özel sektörde eğitim hizmetleri vermeye başladım. Hâlen bu alanda aktif olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

- Veli Sarıtoprak: Kurumunuz ne zaman kuruldu ve amacı nedir?

- Zümrüt Tuğba Bal: Kurumumuz, 2021 yılında sınav odaklı bir eğitim merkezi olarak kurulmuştur. Ancak zamanla yalnızca sınavlara hazırlık yapan bir kurum olmanın ötesine geçtik. Bugün, öğrencilerimize birebir akademik destek sunmanın yanı sıra, doğru rehberlik ve güçlü bir motivasyon ortamı sağlıyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Kurumunuzda hangi sınavlara hazırlık yapılıyor?

- Zümrüt Tuğba Bal: Kurumumuzda başta LGS ve YKS olmak üzere, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm düzeylerde öğrencilere yönelik sınav hazırlık programları sunuyoruz. Öğrencilerimize yalnızca konu anlatımı ve soru çözümü değil, aynı zamanda birebir motivasyon desteği de sağlıyoruz.

Yıl boyunca devam eden programlarımızın yanı sıra; Yaz kursları, Soru çözüm kampları, Hızlandırılmış tekrar programları, Deneme sınavları ve analiz oturumları, Bireysel rehberlik ve mentorluk görüşmeleri de yapıyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Geçmiş yıllardaki başarılarınız nelerdir?

- Zümrüt Tuğba Bal: Geçmiş yıllarda öğrencilerimizin büyük çoğunluğu hedefledikleri liselere ve üniversitelere yerleşti. Her yıl netlerini ikiye katlayan, yüzdelik dilimini önemli ölçüde yükselten ve kendi potansiyelini aşan birçok öğrencimiz oldu. Özellikle LGS ve YKS hazırlık gruplarımızdan; Türkiye geneli ilk 1.000 50000 10000 e giren, Fen liselerine ve nitelikli Anadolu liselerine yerleşen, Tıp, mühendislik, hukuk mimarlık diş hekimi gibi prestijli bölümlere giren 100’lerce öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Diğer kurslardan farkınız nedir?

- Zümrüt Tuğba Bal: Kurumumuzda sadece ders anlatımıyla yetinmeyiz; öğrencilerimizin bireysel başarılarını artırmak için birçok somut uygulama yaparız. Öncelikle her öğrencinin eksik konularını tespit eden bireysel analiz sınavları uygularız. Bu analizlere göre kişiye özel çalışma planları hazırlarız ve haftalık olarak gelişimlerini izleriz.

Öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak için; Haftalık birebir koçluk görüşmeleri, Günlük etüt programları ve soru çözüm saatleri, Ayda bir yapılan deneme sınavları ve sonuç analiz raporları, Veli bilgilendirme toplantıları, Konu kampı ve hızlandırma programları, Zaman yönetimi ve sınav stratejisi atölyeleri yapıyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Velilerle iletişiminiz nasıl?

- Zümrüt Tuğba Bal: Velilerimizi hiçbir zaman sürecin dışında bırakmayız. Öğrencinin gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için veli-öğrenci-eğitmen üçgeninin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle; Her ay düzenli olarak gelişim raporları hazırlar ve velilerle şeffaf bir şekilde paylaşırız. Haftalık birebir veli bilgilendirme görüşmeleri ile öğrencinin akademik durumu, motivasyonu ve çalışma disiplini hakkında güncel bilgiler aktarırız. Gerekli durumlarda anlık bilgilendirme yapar, veli ile sürekli iletişim halinde oluruz. Veliye, öğrencinin evdeki çalışma düzenini destekleyebilmesi için yönlendirmeler ve öneriler sunarız. Velinin sürece aktif olarak dahil olması, öğrencinin hem sorumluluk duygusunu artırıyor hem de motivasyonunu iki katına çıkarıyor. Bu bilinçle, veli iş birliğini eğitim sürecimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz.

- Veli Sarıtoprak: Sizce bugünün öğrencileri ne istiyor?

- Zümrüt Tuğba Bal: Bugünün öğrencileri sadece bilgi değil, güven, rehberlik ve samimiyet arıyor. Bilgiye ulaşmak artık kolay; asıl ihtiyaç duydukları şey, bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını bilen bir rehberin desteğiyle yönlerini bulabilmek.

Öğrenciler yarış atı gibi görülmekten yoruldular. Kendi potansiyellerini keşfetmek, anlaşılmak ve desteklenmek istiyorlar. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz:

Onlara yalnızca akademik bilgi değil, nasıl öğrenmeleri gerektiğini, hangi yolu izlemelerinin en doğrusu olacağını ve başarıya giden yolda kendi güçlü yönlerini nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz.

Hedefimiz, her öğrenciyi sadece sınava değil, kendi potansiyelinin en iyisini ortaya koyabileceği bir geleceğehazırlamak.

- Veli Sarıtoprak: Başarıya ulaşmada hangi değerler sizin için önemli?

- Zümrüt Tuğba Bal: Başarıya giden yolda en çok önem verdiğimiz değerler; disiplin, sabır ve süreklilik. Öğrencinin başarılı olması yalnızca zekâsıyla değil, istikrarlı çalışması, pes etmemesi ve doğru yönlendirilmesiyle mümkündür.

Biz şuna inanıyoruz: Bir öğrenci, her gün küçük ama düzenli adımlar attığında; motivasyonunu kaybettiğinde yanında bir destek bulduğunda ve sabırla yoluna devam ettiğinde mutlaka hedefine ulaşır.

Bizim görevimiz, öğrencinin bu yolda yalnız olmadığını hissettirmek; düştüğünde elinden tutmak, yorulduğunda ona güç vermek ve her adımda ona doğru rehberlik etmektir. Çünkü başarı bir anda değil, kararlılıkla inşa edilen bir süreçtir.

- Veli Sarıtoprak: Önümüzdeki dönemde hedefiniz nedir?

- Zümrüt Tuğba Bal: Önümüzdeki dönemde amacımız, daha fazla öğrenciye ulaşmak ve daha çok ailenin eğitim yolculuğuna rehberlik etmek. Sadece sınıf içi eğitimle sınırlı kalmadan, desteğimizi çok daha geniş bir alana yaymayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda: Dijital içerikler, Online destek programları, Rehberlik videoları, Canlı yayınlar ve etkileşimli platformlar gibi yeniliklerle öğrencilerimize ve velilerimize uzaktan da kesintisiz destek sunmaya başladık. Hedefimiz, hem yüz yüze hem dijital ortamda güçlü ve sürdürülebilir bir eğitim ağı kurmak. Her öğrencinin kendi yolunu güvenle çizebildiği bir sistem oluşturmak en büyük önceliğimiz.

- Veli Sarıtoprak: Son olarak öğrencilere ya da velilere bir mesajınız var mı?

- Zümrüt Tuğba Bal: Hayatta başarıya giden yol; sabır, azim ve doğru planlamadan geçer. Biz her öğrencimize şunu söylüyoruz:

“Kimse ‘Başaramam’ diye düşünmesin, yeter ki vazgeçmesin.”Başarı, pes etmeyenlerin ve hedefinden şaşmayanların ödülüdür. Biz de her adımda, her zorlukta, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; birlikte yürüdüğümüz bu yolda, her engel aşılır.