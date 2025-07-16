EBRU APALAK

Ankara’da Etimesgut’un Eryaman semtinde yaşayan kadınlar, haftada bir gün ürettikleri ürünleri veya ellerinden çıkarmak istedikleri eşyaları pazarda satışa sunuyor.

İkinci Etap’taki Şehit Osman Avcı Mahallesi’nin önündeki parkta, salı günleri bir araya gelen kadınlar, Etimesgut Belediyesi’nin kendilerine sabit bir yer vermesini istiyor. Parktaki banklara, getirdikleri sandalyelere, kimi zaman da yere oturan kadınlar, ürünlerini masalara koyuyor, ağaç dallarına asıyor. Eryaman’da satış yaptıkları yerler sık sık değiştiği ve kışın kapalı bir alan olmadığı için satış yapamıyor, rüzgârlı havalarda ise zorlanıyorlar.

Hataylı depremzede Sultan Çinkılıç (45), iki yıldır Ankara’da pazarcılık yapıyor. Görme engelli eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Çinkılıç, pazarda çorap, yemeni gibi ürünler satıyor. “Etimesgut Belediyesi’nden toplu bir yer istiyoruz. Bize kapalı bir alan versinler. Buraya müşteriler gelmiyor.” diyerek pazarcılık yapmak için belediyeden ayrı bir alan talep etti.

“BELEDİYE BİZE SABİT BİR YER VERSİN”

Ev kadını Yeşim Demir (47), bir buçuk yıldır kendi yaptığı makrome ve lifleri Eryaman’daki pazarlarda satıyor. Demir, belediyenin kadınlara sabit bir alan vermesini ve pazarın reklamını yapmasını istedi: “Bu ürünlerle gezici olmak bizi yoruyor. Araçları ve tezgâhları olmayan birçok kişi ulaşımda zorlanıyor. Belediye bize sabit bir yer versin. Cüzi bir miktar kira ödemeye hazırız. Ürünlerimiz orada kalsın, taşımayalım.”

Ev kadını Serpil Kandemir (65), kendi ördüğü ürünleri satıyor. Etimesgut’taki Kadın Emeği Pazarı’nda ürünlerini satmaya başlayan Kandemir, “Hiç harçlıksız kalmıyorum” dedi.

Emekli Fatma Karabulut (49), elindeki ürünleri değerlendirmek amacıyla bir aydır pazarda takı ve kıyafet satıyor.