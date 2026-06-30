Akfen İnşaat tarafından genç ve milli sporcuların gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Team Akfen İnşaat projesi kapsamında yarışan Meriç Uygun, 23-25 Haziran tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen organizasyonda dikkat çeken bir performans sergiledi.

Yaşar Üniversitesi adına yarışan Uygun, farklı stillerde elde ettiği derecelerle şampiyonanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

3 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik

Başarılı milli yüzücü şampiyonada:

400 metre karışık: Türkiye Şampiyonu

200 metre kurbağalama: Türkiye Şampiyonu

50 metre serbest: Türkiye Şampiyonu

100 metre kurbağalama: Türkiye ikincisi

Sonuçlarla birlikte organizasyonu toplam 4 madalya ile tamamladı.

Milli takım tecrübesiyle dikkat çekiyor

Daha önce Comen Cup ve çeşitli milli takım organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Meriç Uygun, özellikle kurbağalama branşında elde ettiği derecelerle biliniyor. Sporcu, Türkiye Şampiyonası’nda da istikrarlı performansını sürdürerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Akfen İnşaat’tan sporcuya uzun vadeli destek

Şirketten yapılan açıklamada, genç sporcuların ulusal ve uluslararası başarı yolculuklarını desteklemeye devam edileceği vurgulandı. Team Akfen İnşaat projesinin, farklı branşlarda Türkiye’yi temsil eden sporculara katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.