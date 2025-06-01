Kadın hastalarla ilgili bu ifadenin, hem hekim-hasta ilişkisini hem de hasta mahremiyetini etkileyebileceğine dikkat çeken ATO, söz konusu ayrımın kaldırılması için çağrıda bulundu.

Ankara Tabip Odası (ATO), Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) kadın hastalar için “evli/evli olmayan” ayrımının yapılmasına yönelik bir açıklama yayımladı. ATO, söz konusu uygulamanın sağlık hizmetine erişim sürecinde kişisel bilgilere dayalı ayrımlar yaratabileceğine dikkat çekti.

Ankara Tabip Odası'ndan Uygulamanın Kaldırılması Çağrısı

Yapılan açıklamada, kadın hastaların medeni durumuna göre sınıflandırılmasının hekim-hasta ilişkisini olumsuz etkileyebileceği vurgulanırken, bu uygulamanın insan hakları, hasta hakları ve tıp etiği açısından sorunlu olduğu belirtildi.

Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada "Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) getirilen “evli/evli olmayan” ayrımı ülkemizde yıllardır devam eden kadına yönelik ayrımcılığa yeni bir örnektir. Söz konusu uygulama kadın hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanmasında medeni halini baz almaktadır. Eşit yurttaşlık haklarını yok sayan, sağlık hizmetine ulaşmada tedirginlik yaratan, ilgililerin açıklamasında netlik içermeyen, hekimle hasta arasında olması gereken güven ilişkisini henüz randevu aşamasında zedeleyen “evli/evli olmayan” ayrımının kaldırılması için Ankara Tabip Odası olarak Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile yaptığımız, düzeltileceği yönündeki olumlu görüşmenin üzerinden 5 gün geçmesine karşı henüz somut bir adım atılmamıştır. İnsan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan, toplumumuzda yıllardır süren toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren, hekim hasta ilişkisine müdahale eden bu uygulamanın derhal düzeltilmesini hastalarımız ve meslektaşlarımız adına talep ediyoruz." denildi.