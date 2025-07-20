MHP'nin sembol isimlerinden Halil İbrahim Karaçam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Karaçam, “Devlet Bey’in bir bildiği vardır dedik ama boşunaymış” ifadeleriyle dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) önde gelen isimlerinden Halil İbrahim Karaçam, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Karaçam, istifa gerekçesi olarak MHP’nin 12 askerin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili araştırma komisyonu kurulması yönündeki önergeye ret oyu vermesini gösterdi.

Karaçam paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“12 askerin zehirlenerek ölmesi hakkında araştırma komisyonu kurulsun önergesine, partimiz ret oyu verdi. Bunu kabul edemiyorum. Bugüne kadar pek çok konuda verilen araştırma komisyonu önergelerine ret oyu verdiler. Devlet Bey’in bir bildiği vardır dedik ama boşunaymış.”

Halil İbrahim Karaçam’ın bu çıkışı, MHP tabanında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Parti içindeki eleştirilerin zamanla artabileceği yorumları yapılırken, Karaçam’ın istifası, MHP’deki iç tartışmaları da gün yüzüne çıkardı.

Halil İbrahim Karaçam Kimdir?

Uzun yıllar MHP saflarında siyaset yapan ve Aydın Karacasu’da ismi “ülkücü duruş” ile özdeşleşen Halil İbrahim Karaçam, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 2008-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği görevini yürüten Karaçam, özellikle sahadaki aktifliği ve ilkeli tavırlarıyla tanınıyordu.