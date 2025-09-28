Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in bazı bölgelerinde yarın kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Aydın çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde ise Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ve İstanbul’un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar yerel ve kuvvetli sağanakların görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de de sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olacağı belirtiliyor. Meteoroloji uzmanları, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve yağış sırasında ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca, özellikle dere ve taşkın riski yüksek bölgelerde yaşayanların önlem almasını, araç ve yaya trafiğinde ekstra dikkat göstermesini tavsiye etti.

Uzmanlar, yarınki sağanakların bazı bölgelerde günlük yaşamı ve tarım faaliyetlerini de etkileyebileceğini belirterek, vatandaşların meteoroloji duyurularını ve hava durumu uyarılarını yakından takip etmelerini önerdi. Bu kapsamda ani su baskınlarına karşı ev ve işyerlerinde gerekli önlemlerin alınması, sürücülerin yağışlı havalarda hızlarını düşürerek trafikte daha dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.