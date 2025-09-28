nkara Kulübü Derneği, Seymen ve Bacıeren kurslarının yeni dönemine başladı. Ücretsiz olarak verilen kursların büyük ilgi gördüğünü belirten Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, ailelere çağrıda bulunarak çocuklarını bu çalışmalara yönlendirmelerini istedi.

Hazırlıkların tamamlandığını ve yeni dönemde daha fazla katılımcı beklediklerini ifade eden Özaslan, kursların yalnızca birer eğitim faaliyeti olmadığını vurguladı. “Seymen ve Bacıeren geleneği, çocuklarımızın kendi tarihlerini ve kültürel kimliklerini tanımaları, milli değerlerle büyümeleri ve bu mirası geleceğe taşımaları açısından son derece kıymetli” dedi.

Ankara Kulübü’nün 13 Ekim 1925’te Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Özaslan, “Derneğimiz bugün kamu yararına çalışan bir kuruluş olarak, Seymen ve Bacıeren geleneklerini aslına uygun biçimde yaşatıyor, tanıtıyor ve gelecek kuşaklara aktarıyor” ifadelerini kullandı.

Kültürel dejenerasyon ve kimlik karmaşasının arttığı bir dönemde bu değerlerin gençler için adeta bir “panzehir” niteliği taşıdığını kaydeden Özaslan, “Gençlerimiz dünyayı tanımalı ama aynı zamanda kendi köklerini ve milli kimliklerini de bilmelidir” diye konuştu.

Binlerce yıllık geçmişe sahip Seymen geleneğinin, Ahilerle birlikte devlet ve ordu yapılanmasında rol oynadığını, Milli Mücadele’de ise Atatürk’ün yanında yer alarak Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli bir sembol haline geldiğini belirten Özaslan, Bacıeren geleneğinin de Anadolu Bacıları’nın savaşçı kolu olarak Osmanlı’nın kuruluşunda büyük görev üstlendiğini söyledi.