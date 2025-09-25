Olay, akşam saatlerinde Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışmada, motosiklet üzerindeki iki kişi ile hafif ticari araç sürücüsü karşı karşıya geldi.

Motosikletlilerden biri, tartıştıkları aracı tekmeledi. Bunun üzerine aracından inerek müdahale etmek isteyen sürücü, motosikletli şahıslar tarafından yere yatırılarak darbedildi.

Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Yaşanan kavga, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün yere yatırılarak tekme ve yumruk darbeleriyle darbedildiği anlar yer aldı.

Polis Soruşturma Başlattı

Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.