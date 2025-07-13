Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Emrullah Demirbaş yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Mersin-Adana Otoyolu’nun Akgedik mevkisinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Caner T. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Şahin G.Y.’nin kullandığı çekiciye arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Emrullah Demirbaş Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kaza yapan otomobilde bulunan Emrullah Demirbaş (24), olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirbaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Çekicinin sürücüsü Şahin G.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.