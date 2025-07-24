Merkez Bankası, yalnızca politika faizinde değil, gecelik vadeli faiz oranlarında da indirime gitti. Açıklanan karara göre:
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Politika faizi (bir hafta vadeli repo): %46 → %43
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Gecelik borç verme faizi: %49 → %46
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Gecelik borçlanma faizi: %44,5 → %41,5
Bu indirimlerle birlikte TCMB, piyasaya likidite koşulları ve enflasyon görünümüne yönelik daha fazla destek sağlama yönünde bir adım atmış oldu.
24 Temmuz 2025 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 300 baz puan indirildi.— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 24, 2025
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir. pic.twitter.com/3a2TnooTDH