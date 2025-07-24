Merkez Bankası, yalnızca politika faizinde değil, gecelik vadeli faiz oranlarında da indirime gitti. Açıklanan karara göre:

Politika faizi (bir hafta vadeli repo): %46 → %43

Gecelik borç verme faizi: %49 → %46

Gecelik borçlanma faizi: %44,5 → %41,5

Bu indirimlerle birlikte TCMB, piyasaya likidite koşulları ve enflasyon görünümüne yönelik daha fazla destek sağlama yönünde bir adım atmış oldu.

24 Temmuz 2025 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 300 baz puan indirildi.



Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir. pic.twitter.com/3a2TnooTDH — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 24, 2025