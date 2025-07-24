Merkez Bankası, yalnızca politika faizinde değil, gecelik vadeli faiz oranlarında da indirime gitti. Açıklanan karara göre:

  • Politika faizi (bir hafta vadeli repo): %46 → %43

  • Gecelik borç verme faizi: %49 → %46

  • Gecelik borçlanma faizi: %44,5 → %41,5

Bu indirimlerle birlikte TCMB, piyasaya likidite koşulları ve enflasyon görünümüne yönelik daha fazla destek sağlama yönünde bir adım atmış oldu.

Gözler ECB ve TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Gözler ECB ve TCMB'nin faiz kararına çevrildi
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Muhabir: Uğurcan Bayrakdar