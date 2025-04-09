Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Arapkent Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında meraya yıldırım düştü. Bu sırada merada otlayan 2 inek öldü.

YILDIRIM DÜŞMESİ

Yıldırım, atmosferdeki elektrik yüklerinin ani bir şekilde boşalması sonucu oluşan, güçlü bir elektrik deşarjıdır. Genellikle kümülonimbus adı verilen, dikey olarak gelişen bulutlarda meydana gelir ve hem bulut içi hem de bulut ile yer arasında gerçekleşebilir. Yıldırımın oluşumu, bulut içindeki buz kristalleri ve su damlacıklarının sürtünmesiyle başlar. Bu sürtünme, pozitif ve negatif elektrik yüklerinin ayrılmasına yol açar. Pozitif yükler genellikle bulutun üst kısmında, negatif yükler ise alt kısmında toplanır. Yeryüzü de genellikle pozitif yükle yüklenir.

Yük farkı belirli bir seviyeye ulaştığında, hava artık bu elektrik yükünü taşıyamaz hale gelir ve yıldırım deşarjı gerçekleşir. Yıldırım, genellikle zikzaklar çizerek ilerler ve en kısa yolu takip ederek yere ulaşır. Yıldırımın sıcaklığı, güneşin yüzeyinden bile daha yüksek olabilir ve bu nedenle geçtiği ortamda büyük hasara yol açabilir. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yüksek bir ses olan gök gürültüsü de duyulur. Gök gürültüsünün nedeni, yıldırımın geçtiği havanın ani bir şekilde ısınması ve genleşmesidir.

Yıldırım, doğada önemli bir role sahiptir. Atmosferdeki elektrik dengesini korur ve azot döngüsüne katkıda bulunur. Ancak, insan hayatı ve mülkiyet için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Yıldırım düşmesi sonucu yangınlar çıkabilir, elektrikli cihazlar zarar görebilir ve insanlar yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir. Yıldırımdan korunmak için açık alanlardan, yüksek ağaçlardan ve metal nesnelerden uzak durmak önemlidir. Binalarda paratoner kullanılması da yıldırımın zararlarını azaltmaya yardımcı olur.