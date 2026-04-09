İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından her ay açıklanan “iş cinayetleri” raporuna göre, ölen işçilerin ortalaması 150 ile 200 arasında değişiyor.

“İŞ CİNAYETLERİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜ BİRİNCİ SIRADA”

Araştırmacı -Yazar Özgür Hüseyin Akış, İSİG Meclisi’nin raporunu değerlendirdi. Akış’a göre, iş cinayetleri bir sistem sorunu. Resmi rakamların bilinmediğini belirten Akış, yetişkin iş cinayetlerinde inşaat sektörünün her ay birinci sırada yer aldığını dile getirdi. Akış, patronların iş güvenliği ile ilgili almadığı her türlü güvenlik önlemlerinin sonucunda ancak bir savaşta yaşamını yitiren insanlar kadar işçinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Akış şu şekilde devam etti: “Yine dikkat çeken diğer bir sonuç çocuk iş cinayetlerinde ki artış. Ucuz iş gücünün üretimdeki yeri tarihsel olarak önemi bugünde sürüyor. Üretim sürecindeki maliyetin düşürülmesi karın artışı anlamına geleceği için Çalışanların yaşı ve güvenliği çokta önemsenmiyor. 2025 yılında yüze yakın çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Hükümette çocuk işçiliği teşvik eden programlar uygulamaya devam ediyor. İş cinayetlerinin yapısal bir sorun olduğu sebebinin kapitalist üretim biçimi olduğu bu sisteme karşı örgütlü mücadele vermek iktidarı işçilerin yöneteceği bir düzen arayışı yaşamak içinde zorunludur.”