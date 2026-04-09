Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Yavuz ve Seslikaya köyleri sınırlarında yaşanan olayda, yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası dere yatağına yuvarlandı.

Heyelan nedeniyle bölgede yürütülen yol yapım çalışmalarına güvenlik gerekçesiyle ara verildi.

O Anlar Kamerada

Dev kayanın yamaçtan koparak dereye sürüklendiği anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.