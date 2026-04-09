Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

İlçe merkezinde özellikle Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı’nda suyun yükseldiği gözlendi.

Rögarlar Taştı, Evleri Su Bastı

Bazı bölgelerde rögarların tıkanmasıyla birlikte biriken yağmur suları, kot altında bulunan ev ve iş yerlerine doldu. Zemin kattaki birçok mekânda su baskınları yaşandı.

Yağışın ardından ekipler bölgede temizlik ve tahliye çalışmalarına başlarken, suyun çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarının da yapılacağı öğrenildi.