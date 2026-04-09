Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçilerine artık üst arama yetkisi verildi. Buna göre, şüpheli kişiler üzerinde el ile dıştan yoklama yapılabilecek; araçlarda ise sadece görünen bölümler kontrol edilebilecek.

Bekçilerin görev saatleri gün batımı ile gün doğumu arasında olacak, gerektiğinde İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla uzatılabilecek. Yönetmeliğe göre bekçiler ağır adımlarla yürüyüp, köşe başlarında etrafı gözetleyecek, ani dönüşler yapacak ve zaman zaman düdük çalacak. Görevler iki kişiyle, kıdemli bekçi sağda olacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bekçilerin artık sadece gece değil, valiliklerin belirleyeceği noktalarda gündüz de görev alabileceğini açıkladı.