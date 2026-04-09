Gayrimenkul sektöründe yaşanan dijital dönüşüm, üniversite eğitimine de doğrudan yansımaya başladı. Bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü ile Tapu Kadastro Bölümü öğrencileri, “dijital çağda gayrimenkul” dersleri kapsamında bu kez sınıfı sahaya taşıdı. Öğrenciler, birçok gayrimenkul danışmanının görev yaptığı Aktif Başkent ofisini ziyaret ederek başta Gayrimenkul Uzmanı, Aktif Başkent Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ceran olmak üzere sektör profesyonellerinden mesleğin pratikteki işleyişi ve teknoloji kullanımı konusunda bilgiler aldı.

Akademik eğitimin saha deneyimiyle desteklenmesini hedefleyen program kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, öğrenciler gayrimenkul sektörünün güncel dinamiklerini, dijitalleşme sürecini ve yeni nesil danışmanlık modellerini doğrudan sektör profesyonellerinden dinleme fırsatı buldu.

Ziyarette Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ender Güler ve Doç. Dr. Hatice Gül Önder de yer alırken, öğrenciler sektördeki işleyişi yerinde gözlemleyerek uygulamaya dönük önemli bilgiler edindi. Uzmanlar, dijitalleşme sürecinde gayrimenkul odaklı sistemler, bu sistemlerin işletim ve işleyişinde kullanılan yazılım ve donanımların yanı sıra kurumsal bir gayrimenkul ofisinin hizmet sunum süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaştılar.

Gayrimenkul sektörünün artık çok katmanlı bir yapıya dönüştüğünü belirten Hasan Ceran, özellikle dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının sektörü köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekti. Ceran, “Gayrimenkul sektörü nitelikli iş gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Dijitalleşmenin ve yapay zekânın hız kazandığı bu dönemde, sektör profesyonellerinin de kendini sürekli yenilemesi kaçınılmaz hale geldi. Geleneksel yöntemler artık tek başına yeterli değil” dedi.

Ceran, bu dönüşüme uyum sağlamak amacıyla kendi bünyelerinde teknoloji odaklı bir ekosistem geliştirdiklerini belirterek, “Gayrimenkulün yalnızca alım-satım süreçlerinden ibaret olmadığı bir dönemdeyiz. Biz de bu doğrultuda; sektör gelişmelerini takip eden ve kamuoyuyla paylaşan dijital bir platform olan TicariGM360.com, fikir kulübü, akademi, sadakat programları, yapay zeka destekli çözümlerle teknolojiyi iş süreçlerimize entegre ettiğimiz Tower AI ve yeni nesil medya yapılarımızla bütüncül bir sistem oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Sektörde farklı profillerden insanların yer alabildiğini ancak profesyonelleşmenin giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Ceran, kapsamlı eğitim süreçleri ve saha deneyiminin kritik rol oynadığını belirterek, gayrimenkul danışmanlığında uzmanlaşmanın da öne çıktığını ifade etti. Lüks konuttan ticari gayrimenkule, endüstriyel alanlardan ofis pazarına kadar geniş bir uzmanlık alanı bulunduğunu ve alan seçerek uzmanlaşmak gerektiğini dile getirdi.

Program kapsamında söz alan gayrimenkul uzmanı Mert Ceran ise yaptığı sunumda, sektörün uçtan uca dijitalleştiğini vurgulayarak, “Gayrimenkulün alımından pazarlamasına, satışından satış sonrası müşteri memnuniyetine kadar uzanan uzun bir süreç var. Bu süreçlerin her aşamasında teknoloji ciddi avantajlar sağlıyor” dedi.

Mert Ceran, sunumunda ayrıca sektörde kullanılan dijital araçlar, veri analizi sistemleri ve müşteri yönetimi uygulamalarına ilişkin örnekler paylaşarak öğrencilerin sahadaki teknolojik dönüşümü daha yakından anlamasına katkı sağladı.

Yoğun ilgiyle gerçekleşen program, öğrencilerin sektör profesyonellerine yönelttiği sorular ve interaktif değerlendirmelerle sona erdi. Akademi ile sektör arasında kurulan bu tür uygulamalı iş birliklerinin, öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkı sunduğu belirtilirken, benzer saha deneyimi odaklı çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.