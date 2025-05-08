Hazır beton, kırma eleme ve geri dönüşüm ekipmanları alanında 110’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve sektördeki liderliğiyle öne çıkan MEKA Global, nitelikli insan kaynağına yaptığı yatırımlarla da örnek olmaya devam ediyor. MEKA bünyesinde çırak öğrenci olarak eğitim gören Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mustafa Enes Aydoğan, Ankara Kaynakçılık Yarışması’nda ikincilik ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ankara Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya birçok farklı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezinden öğrenci katıldı. Teorik bilgi ve uygulama becerisinin birlikte değerlendirildiği yarışmada MEKA’da üretim süreçlerine dahil olarak eğitim gören çırak öğrenci Aydoğan, sergilediği teknik yeterlilikle ikinci seçildi.

“Bu başarı Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırımdır”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MEKA İnsan Kaynakları Müdürü Bayram Yalçın, şunları söyledi: “Bu başarı, MEKA’nın gençlere sunduğu fırsatların ve sahada kazandırdığı becerilerin bir sonucudur. Biz, mesleki eğitimi yalnızca bireysel gelişim değil, ülkenin üretim gücünü artıran stratejik bir alan olarak görüyoruz. Gençlerin yalnızca teknik beceri değil, aynı zamanda disiplin, iş güvenliği kültürü ve takım çalışması gibi değerlerle yetişmesi gerektiğine inanıyoruz. MEKA’da staj yapmak, yalnızca üretim tesisinde bulunmak değil, mühendisliğin, planlamanın, kalite kontrolün ve sorumluluk almanın iç içe geçtiği bir sistemin parçası olmak demektir.”

Genç iş gücüne yatırım, geleceğe yatırım

1987 yılında kurulan MEKA, bugün Ankara ve Eskişehir’deki 5 fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. 110’dan fazla ülkede kurulu 4.500’ün üzerinde tesisiyle hazır beton, madencilik ve geri dönüşüm sektörlerinde küresel bir marka olan MEKA, yalnızca ileri mühendislik çözümleriyle değil, geleceğin üretim gücünü yetiştirme vizyonuyla da fark yaratıyor.

MEKA, gençlerin teknik eğitime yönelmesini teşvik etmek, mesleki eğitimle iş gücü piyasası arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve sektörün nitelikli personel ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleriyle olan iş birliklerini önümüzdeki dönemde de artırmayı hedefliyor.