Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında bugün yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberlerin tamamen yanlış olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim faaliyetlerinin bu takvime uygun olarak ilerlediği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahsi geçen takvime göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan eğitim öğretim yılı, daha önce duyurulduğu şekilde 20 Haziran 2025'te sona erecektir. '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi' kamuoyuna duyurulduğu günden bu yana Bakanlığımızın resmi web sitesinde yer almaktadır. Ancak, yapılan bu asılsız haberler ya dikkatsizce yapılmış ya da kasıtlı bir şekilde yanıltıcı bilgiler içermektedir. Haberlere kaynak araştırılmadan veya bilinçli olarak yanıltıcı iddialarla gündeme gelen bu tür haberler, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yanlış yönlendirmekte ve gereksiz paniğe sebep olmaktadır. Kamuoyunun, yalan ve yanıltıcı bilgileri içeren bu tür manipülatif haberlere itibar etmemesi son derece önemlidir."

Muhabir: Buğrahan Ayhan