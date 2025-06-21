Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk Lirası'na geçişi desteklemek hedefiyle zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla beraber, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında olan bankalar için hedef oranlar artırıldı, yüzde 60 ile yüzde 65 arasında olan bankalara aylık 0,4 puan artış hedefi getirildi.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 33'ten yüzde 40'a çıkarıldı. KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 50'sinden yüzde 40'ına indirildi. KKM'den TL'ye geçiş hedefi kaldırıldı, KKM'nin yenilenmesi ve TL'ye geçişine dair toplam hedef korunduğu belirtildi. 1 aydan uzun vadelerde de değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlandığı da aktarıldı.

Bununla birlikte TÜFE, ÜFE ve TLREF'e endeksli mevduat için zorunlu karşılık oranı, tüm vadelerde yüzde 10 olarak belirlendi. Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı da yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirildi.