Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde yaşandı. Alanyurt’tan İnegöl istikametine seyir halindeki Yağız S. (17) kontrolündeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildikten sonra sürüklenerek kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Y. (48) yönetimindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahale sonrasında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA