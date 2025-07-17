Sotheby’s’e göre, NWA 16788, bugüne kadar bulunan bir sonraki en büyük Mars taşından %70 daha büyük. Müzayedeye katılan isimsiz alıcı, bu olağanüstü örneği büyük bir değerle kazandı. Sotheby’s Bilim ve Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, bu taşın Mars’a dair bugüne kadar Dünya’da rastlanan en değerli örnek olduğunu vurguladı.

Mars'a Yolculuk:

Kasım 2023’te Nijer’in ıssız Agadez bölgesinde keşfedilen NWA 16788, uzayda geçirdiği uzun yolculuk sırasında atmosferden geçerken dış yüzeyinde cam benzeri bir kabuk oluşmuş. Yapılan analizler, bu taşın Mars yüzeyinden bir asteroid çarpması sonucu fırladığını ve çarpma sırasında bazı bölümlerinin cama dönüştüğünü ortaya koymuş.

Bilim Dünyası Uyarıyor:

Edinburgh Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Steve Brusatte, bu eşsiz taşın bir müze koleksiyonunda yer alması gerektiğini savunarak, “Bu taş bir zenginin kasasında kaybolmamalı. Hem bilimsel araştırmalar hem de halk için erişilebilir olmalı” dedi. Leicester Üniversitesi’nden gezegen bilimci Julia Cartwright ise, meteor taşlarının piyasaya çıkmasının bilimsel veri havuzunu zenginleştirdiğini belirterek, "Araştırmacılar ve koleksiyoncular arasında simbiyotik bir ilişki var. Piyasası olmasa bu taşlar da bulunmazdı" ifadesini kullandı.

Bilimsel Erişim:

Cartwright, taşın bir örneğinin Çin’deki Purple Mountain Gözlemevi’nde korunduğunu ve bu sayede bilimsel erişimin tamamen kaybolmadığını da belirtti. Yani, koleksiyonculardan kaynaklanan kaygılara rağmen, bilim dünyası bu eşsiz taşla ilgili araştırmalar yapmaya devam edebilecek.