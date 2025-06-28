Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 genç kız arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’nde gerçekleşti.
Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 2 genç kız, kısa sürede kavgaya tutuştu.
Birbirlerinin saçını tutarak uzun süre kalan genç kızları, yanlarındaki kız arkadaşları ayıramadı.
Yoldan geçenlerin müdahale edip ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucu iki genç kızın kavgası sona erdi.
Kaynak: DHA