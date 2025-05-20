Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında D-400 karayolunun Karaöz Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

Alanya yönünden Antalya istikametine seyir halinde olan 15 PN 533 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta duran 07 JM 634 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak tali yol refüjüne çıktı. Kamyon ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yüksek gerilim direğine çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki yolcu ile kamyon sürücüsü yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle yıkılan yüksek gerilim direği nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, yola düşen enerji hatları ve kaza nedeniyle trafik uzun süre aksadı. Ekipler, bölgede kontrollü geçiş sağlayarak güvenliği temin etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.