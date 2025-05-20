Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret ortaklarıyla sürdürdüğü tarife görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik arabuluculuk rolü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Jeopolitik risklerin azalabileceğine dair artan umutlar, varlık fiyatları üzerinde pozitif etki yaratıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "çok verimli" olarak nitelendirdi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Trump, görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirterek, savaşın sona ermesiyle birlikte Rusya’nın ABD ile büyük ölçekli ticari ilişkiler kurmak istediğini ve kendisinin de bu fikri desteklediğini söyledi.

Uzmanlar, bu görüşmenin jeopolitik tansiyonu düşürme potansiyeli taşıdığını, bu durumun küresel piyasalarda risk iştahını artırabileceğini ve yeniden yapılandırma süreçleriyle yeni ticari fırsatlar doğurabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, Rusya’nın Batı ile ekonomik ilişkilerini yeniden kurması durumunda enerji fiyatlarında düşüş yaşanabileceği, bunun da üretim maliyetlerini ve küresel enflasyon baskılarını hafifletebileceği değerlendiriliyor.

Fed Yetkilileri Bekle-Gör Politikasını Sürdürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında ise tarifelerin ekonomik etkilerine yönelik belirsizlik devam ederken, yetkililer faiz kararlarında temkinli yaklaşımını sürdürüyor. New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliği artırdığını ve bu nedenle faiz oranlarının sabit tutulduğunu ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik görünümde hâlâ yüksek belirsizlik olduğunu vurgulayarak, gelişmeleri anlamak için 3 ila 6 ay beklenmesi gerektiğini söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki artışların kalıcı enflasyona dönüşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Piyasalarda Fed’in ilk faiz indiriminin eylül ayında gerçekleşeceği ve yıl içinde toplam iki faiz indiriminin yapılacağı beklentisi güçleniyor.

ABD Tahvil ve Altın Piyasalarında Dikkat Çeken Hareketlilik

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ABD tahvil piyasasında alışlar ön plana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi Moody’s’in not indirimi sonrası yükselerek %4,57’ye çıkmış, ardından yaklaşık 11 baz puan gerileyerek %4,46 seviyesine inmiş durumda.

Altının ons fiyatı dün %0,8 artışla 3.230 dolara yükseldikten sonra, bugün %0,6 düşüşle 3.213 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi %0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde; Brent petrolün varili ise %0,2 gerileyerek 64,9 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında ise S&P 500 %0,09 ve Dow Jones %0,32 yükselirken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD endeks vadeli işlemleri yeni güne negatif başladı.

Avrupa’da Enflasyon ECB’yi Rahatlatıyor

Avrupa borsalarında ise enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi süreci için alan açtı. Nisan ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda %2,2 ile mart ayındaki seviyesini korudu.

ECB'nin sıkı para politikasının yüksek finansman maliyetleri nedeniyle ekonomik büyümeyi baskıladığı belirtilirken, Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi için 2024 büyüme tahminini %1,3'ten %0,9’a düşürdü. Bu gelişmeler, ECB'nin 5 Haziran’da faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi beklentisini güçlendirdi.

Dün Almanya DAX 40 endeksi %0,70 ve İngiltere FTSE 100 %0,17 yükselirken, İtalya’da FTSE MIB %1,2 geriledi. Fransa CAC 40 ise yatay kaldı. Avrupa’da vadeli işlemler yeni güne pozitif başladı.

Asya’da Çin Faiz İndirimiyle Piyasalar Pozitif

Asya borsaları da genel olarak pozitif bir seyir izlerken, Çin Merkez Bankası’nın 7 ay sonra gösterge faizlerde indirime gitmesi dikkat çekti. 1 yıllık kredi faiz oranı %3, 5 yıllık oran ise %3,5 seviyesine çekildi. Bu adım, ekonomik canlanma beklentilerini destekliyor.

Japonya Nikkei 225 %0,5, Güney Kore Kospi %0,2, Çin Şanghay Bileşik %0,5 ve Hong Kong Hang Seng endeksi %1,4 yükseldi.

Yurt İçinde Gözler Ekonomik Verilerde

19 Mayıs nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul’da cuma günü BIST 100 endeksi %1,33 artışla 9.668,36 puandan kapanmıştı. Dolar/TL ise %0,3 artışla 38,77 seviyesinden işlem görürken, bugün sabah saatlerinde 38,83 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan direnç, 9.600 ve 9.500 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli dış borç verileri

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari denge

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi