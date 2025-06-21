Mamak Belediyesi, sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yürüttüğü evde sağlık hizmetleriyle ilçede yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyeye bağlı sağlık ekipleri, doktor ve hemşirelerden oluşan kadrosuyla vatandaşların evlerine giderek temel sağlık hizmetlerini yerinde sunuyor.

Tuzluçayır’da 73 Yaşındaki Vatandaşa Pansuman Hizmeti

Evde sağlık hizmetleri kapsamında Tuzluçayır Mahallesi’nde ikamet eden 73 yaşındaki Halis Dönmez’e pansuman uygulaması yapıldı. Ekipler, düzenli bakım gerektiren yara tedavisini evde gerçekleştirdi. Aynı zamanda hastanın genel sağlık durumu kontrol edilerek gerekli değerlendirmeler yapıldı.

Evde Sunulan Sağlık Hizmetleri Çeşitlendi

Mamak Belediyesi tarafından verilen evde sağlık hizmetleri, yalnızca pansumanla sınırlı kalmıyor. Kan alımı, enjeksiyon, sonda uygulamaları, tansiyon ve şeker ölçümü, kolostomi bakımı ve dikiş alımı gibi birçok temel sağlık hizmeti de ev ortamında sağlanıyor.

Hastalıklarda Erken Müdahale İmkânı

Evde gerçekleştirilen sağlık kontrolleri sırasında bazı hastalıkların erken belirtileri tespit edilebiliyor. Bu sayede bireylerin hastaneye gitmesine gerek kalmadan ilk değerlendirmeleri yapılabiliyor ve ileri tetkikler için yönlendirme sağlanabiliyor.

Dijital Sistemle Hasta Takibi Yapılıyor

Hizmet kapsamında sağlık ekipleri, dijital el terminalleri kullanarak hasta verilerini kayıt altına alıyor. Bu sistem, hem önceki muayene bilgilerine erişimi kolaylaştırıyor hem de ihtiyaç duyulan malzeme ve müdahalelerin planlanmasını sağlıyor.