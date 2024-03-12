ERDOĞAN İLE TAMAM MI DEVAM MI?

Kıyamet Recep Bey’in seçim propagandası sırasında “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” açıklaması ile koptu.

Sosyal medya gazete ve televizyon yorumcuları bu lafı kırk kere evirdi çevirdi ve hem iktidar ve hem de muhalefet mensubu birçok siyasetçi de topa girdi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, “ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…" Açıklamasını yaptı.

Anlaşılan Bekir Bozdağ anayasanın amir hükümlerini canı istediği zaman dikkate alıp canı istediği zaman almayan taifeden!

Kendisine anayasanın son derecede açık ve amir hükmünü neden daha önce dikkate almadığını sormak gerekmez mi?

Aşağıda Anayasamızın ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun ilgili maddelerini sıraladım:

ANAYASAMIZIN İLGİLİ MADDELERİ

Madde 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Madde 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ

Madde 3 Bu maddenin 2. Fıkrasında da Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” Denmektedir.

Bekir Bozdağ bir hukukçu olmasına rağmen Anayasanın 101. Maddesini dinlemeden 116. Maddesi kâale alınsın diyor bu ne biçim bir çifte standarttır?

İşin açığı Recep Beyin Cumhurbaşkanlığı makamından vazgeçmemek ölene kadar bu koltukta oturmak için her yolu deneyeceği muhakkaktır.

Dahası sadece anayasal ya da siyasal dönem sınırı sonrasında değil kendi doğal ömrü sonrasında bile bu makama aileden birinin geçmesini isteyeceği de aşikârdır.

Dolayısıyla bu benim son seçimim demesi Cumhurbaşkanlığı makamı konu olduğunda bile içi boş bir iddiadır.

Ayrıca kendisi zaten aynı zamanda AKP Genel Başkanıdır, kendisi istifa edip bırakmadığı ya da delegeler tarafından devrilmediği müddetçe de bu konuda herhangi bir yasal sınırlama falan da yoktur AKP varlığını koruyup seçimlere girdiği ve Recep Bey AKP Genel Başkanı olduğu müddetçe de önünde daha göreceği çok seçim vardır.

Başkanlık sistemlerinin en önemli zaafı iktidar gücünün süre ve nitelik açısından sınırlanmadığı müddetçe seçilmiş tiranlar üretme potansiyelidir.

Bu yüzden başkanlık sistemlerinde süre sınırlaması, denge denetleme mekanizmaları ve güçler ayrılığı ilkesi çok ama çok önemlidir.

Bu yüzden önümüzdeki seçimlerde oy kullanırken elde kalan son denge mekanizmasının yerel yönetimler olduğunu asla unutmayın…