TIRNAK MAKASI, MAKAS, TARAK

Kızımızın ve Oğlumuzun tırnaklarını küçükken hep ben keserdim,eşim çocuklara zarar veririm diye tırnak kesme olayını bana bırakmıştı.Bende daima itinayla çocuklarımızın tırnaklarını kesmeyi uzun yıllar sürdürdüm.

Kızımın saçlarını taramak ona şekil vermek bir başka güzel uğraşımdı.

Oğlumuzun saçlarını çok fazla olmasada makasla kesip,düzeltmek acemicede olsa bir başka görevlerim arasındaydı.

İşte bu nedenle günlük yaşantımızda her an yanımızda bulunan üç eşyadan bahsetmek istiyorum.İlki Tırnak makası,diğeri Makas ve Tarak olmazsa olmazlarından.Bu aletlerin tarihi yolculuğuna birlikte çıkalım.

TIRNAK MAKASI

"Tırnak kesici" olarak isimlendirilen bir aletin patenti, 23 mart 1875 yılında ABD'de ilk defa alınmıştır.

Burdur'un,,Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen tırnak makası ve açı ölçer bulunmuştur.

En yakın şempanzeler de dahil memeliler, tırnaklarını kesecek bir alete ihtiyaç duymazken biz neden kendimize bunu yaparız?Onlar yaşam biçimleri sayesinde uzayan tırnak sorununun üstesinden gelebilirler: Koşarlar, kovalarlar, parçalarlar...Pençelerini sert yüzeylerde kullandıkça tırnaklarını törpülemiş olurlar.Bazı hayvanlar ise tırnaklarını ağaç gövdelerine sürterek kısaltırlar. Bu davranış özellikle kedigillerde görülür.Ne var ki biz insanlar günlük yaşantımızdaki her şeyi aletler yardımıyla yaparız: Çatallar, bıçaklar, çoraplar, ayakkabılar ve otomobiller.Bu yüzden tırnaklarımız sert yüzeylere çok daha az temas eder ve bu nedenle tırnak makası gibi dış aletlere ihtiyaç duyarız.

Ama insanlık tarihinde her zaman tırnak makası yoktu: bundan sadece 147 yıl önce 1875 yılında ilk kez kullanılmaya başlandı.

Ondan öncesinde insanlar tırnaklarını bıçaklar kullanarak ve daha öncesinde de Tırnak makası mucidinin bilinmemesine rağmen, cihaz ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. İlk versiyonlar fazla kilolu cımbız gibi görünüyordu ve sıkarak kullanılıyordu ve tasarım o zamandan beri pek değişmedi

1881 yılında, bir patent cihazın tasarımını sağlamlaştırdı. Bu patentte tarif edilen tırnak makası eldivenleri iliklemek için de kullanılmıştır ve bir kemerden sarkmak için yapılmıştır. Bu erken tırnak makaslarını üretmek pahalıydı, bu yüzden cihaz ticari olarak başarılı olamadı. 1940'larda Amerikalı tasarımcı William E. Bassett daha ucuz, kullanımı kolay bir versiyon yaptı. Bassett'in tasarımındaki bir yenilik, tırnak makası kolunun katlanırken bir tarafa kaymasını önleyen iki küçük darbeydi değişmedi.

MAKAS

İlk makas benzeri alet örneklerine Bronz Çağı,nda rastlanır.

Milattan önce 1500’lü yıllara dayandığı söylenir. Bu dönemde Mısır’da icat edilen ilk makas, yapılan ticaretler ve keşif yolculukları ile birlikte Mısır’dan yola çıkarak, dünya genelinde yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır.

Dünya tarihinin önemli buluşlarından biri olarak da nitelendirebileceğimiz makas, günlük yaşantımızda olduğu gibi ev işlerinde de vazgeçilmez bir malzeme olarak karşımıza çıkar. Tarihte üretilen ilk makaslar, modern makas görüntüsüne göre biraz daha farklı şekildedirler. Orta kısmından değil de saplarından birbirine bağlı bir şekilde kullanılmaktaydı. Birkaç parça metalin bir araya getirilmesi sonucu oluşturulur ve kullanılırdı. Günümüz makas şekline en yakın ilk örnek ise, milattan sonra ilk asır döneminde Romalı bir usta tarafından yapıldı. Böylece makas, günümüz şeklini almaya başladı.

Makas hakkında bir icat durumu ise Fransa’da Rougier De 14. Yüzyıl dönemlerinde görülmüştür. Bu dönemlerde burada yaklaşık olarak 33 çift makasa rastlanmıştır.

Söylentilere ve yapılan tahminlere göre bulunan makasların bir terziye ait olduğu belirtilir. Ancak bu konuda makasın icadı hakkında net bir bilgi ortada yoktur. Aynı dönemlerde terzilik alanında ve özellikle de cerrahi anlamda kullanılan bazı makasa benzer ürünlere de rastlanmıştır.

Günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz makas çeşitleri ve şekilleri, tarihte ilk olarak 1761 senesinde karşımıza çıkmaya başladı. Bu bağlamda modern anlamda makasın icadı 18. Yüzyılda başlamıştır diyebiliriz. Bu makasın ilk örneğini ise, Londra’da yaşamını sürdüren Robert Hinchliffe adında bir adam gerçekleştirdiği kayıtlarda yer alır.

Uzun bir tarih serüvenine sahip olan makas, günümüzdeki halini alana kadar pek çok farklı yoldan geçmiş tir. Şimdilerde ise evlerimizin ve ofislerimizin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanımına devam edilir.

TARAK

Demir Çağı'ndan( MÖ 750-MS 43) kalma antik kemik tarağı, Cambridge'in 6,4 km kuzeybatısındaki Bar Tepesi'nde bulundu.

"Tarak, yerel topluluk üyeleri için son derece sembolik ve güçlü bir nesne olabilir. Varlığı bir şekilde korunan ve kemikleri aracılığıyla anılan Demir Çağı toplumunun önemli bir üyesinin kafatasından oyulmuş olması mümkündür. 2000 yıl önce yaşayan insan gruplarında bu tür hiper-yerel etkileri görebilmek gerçekten şaşırtıcı."

İnsan Kafatasından Yapılmış Tarak

Arkeolojik kazılar sırasında bulunan binlerce eser arasında insan kafatasından yapılmış "inanılmaz derecede nadir" eski bir tarak tespit edildi. Bar Hill Comb olarak adlandırılan aksesuar, Londra Arkeoloji Müzesi'nden (MOLA) bilim insanları tarafından bulundu.