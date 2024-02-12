Kanlıdivane (Kanytellis)

Mersin – Erdemli’ yi arkamızda bırakıp Antalya yönünde 18 Km.daha batıya ilerledikten sonra Kumkuyu beldesini geçip 3 km daha ilerleyerek Kanlıdivane Antik Kenti’ ne ulaştığımızda kırmızıya çalan toprak ve kaya renklerinden dolayı neden “Kanlı” denildiğini tahmin etmiştik.. Fakat kent girişindeki görevlinin ayaküstü anlatımından biraz aklımız karıştı; İlk efsaneye göre Kanlıdivane’nin yanında bulunan obruğa suçluların atılması ve burada bulunan aslanlara yem edilmesinden kaynaklı olarak buraya Kanlıdivane denilmiş.

İkinci bir anlatıma göre ise kentin antik dönemdeki ismi olan Kanytellis’ten türeyerek buraya Kanlıdivane denildiğini anlattı. Ayrıca, yörede yaşayan Türkmen obalarının toplantılarını (divan) burada yapmalarından ve yanındaki obruğun yağmur sularıyla kırmızıya boyanması üzerine buraya Kanlıdivane denildiğini öğrendik..

Antik Kentte kırmızı rengin hakimiyetinden başka en çok dikkatimiz çeken şey; M.Ö. 4. Yüzyılda, Olba Krallığı’ na kadar uzanan ve hemen her dönemde kutsal kabul edilen devasa obruk oldu.. Antik şehir, Kanlıdivane Obruğu olarak adlandırılan bu büyük yer çöküntüsünün etrafına kurulmuş, M.Ö 3. Yüzyıldan ( Helenistik Dönem), M.S. 7. Yüzyıla kadar büyümeye devam etmiştir, 16. Yüzyıl başından itibaren bölgeye Türkmen boyları yerleşmeye başlamıştır.

Bölgenin kırmızı renginden kaynaklanan “Kanlı” kelimesi, Türkmen aşiretlerinin Divan toplantılarını burada yapmış olmalarından dolayı “Divan” kelimesi ile birleşerek “Kanlıdivane” şekline döndüğü düşünülmektedir.

Obruk çevresinde 4 bazilika ile kaya oyma Nekropol (mezar alanı) bulunmakta, çukurun aniden ortaya çıkması nedeniyle pagan inanışına göre burasının dünyanın merkezi olduğu düşünüldüğünden kutsal sayılmakta ve rahiplerin buradan Ana Tanrıçaya ulaşarak gelecek hakkında bilgi sahibi olacaklarına inanılıyordu. 142 m uzunluğunda, 95 m eninde, 413 m çevresi bulunan, 60 m derinliğinde olan obruğun dik duvarlarında kralların kabartmaları ve kutsal obje şekilleri bulunmaktadır.

Zaman içerisinde Türkmen Boylarından bazı gruplar antik yerlesim kalıntılarının bulunduğu alana yerleşmişlerdir. Antik Kent yakınında bulunan Osmanlı Mezarlığı ve bazı geleneksel köy evleri, Türkmen köy yerleşimi döneminden kalmıştır.

Armaronzas ve Ailesinin Kabartması

Obruğun güney duvarında bulunan aile kabartması yanyana ayakta duran üç kadın ve bir erkek; daha yüksek bir kaide üzerinde oturur vaziyette bir kadın ve erkek figüründen oluşur. MS 1. yüzyıla tarihlenmektedir. Kabartmanın altındaki yazıtta, Hermias babası Armaronzas’ın, karısının ve çocuklarının (heykellerini) diktirdiği bildirilmektedir.

Helenistik Kule

Kanlı Divane’nin tek Helenistik Dönem yapısıdır. Obruğun güneybatı kenarında yer alır. Dikdörtgen planlı kule üç odaya ayrılmıştır. Kulenin güneybatı köşesinin dış yüzünde bulunan yazıtlar sayesinde MÖ 3. yüzyıl sonu 2. yüzyıl başında Tarkyaris’in oğlu rahip kral Teukros tarafından yaptırılmış ve Zeus Olbios’a adanmış olduğu anlaşılmaktadır.