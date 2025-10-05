Pop müziğin efsane ismi Madonna, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın reklam yüzü olması için yapılan 500 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi. Milyon dolarlık anlaşmayı reddeden sanatçı, “Ruhum satılık değil” ifadeleriyle dikkat çekti.

Madonna’nın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar sanatçının duruşunu takdir ederken, kimileri “Ruhunu kime satmadığını merak ettik” yorumlarıyla göndermede bulundu.

Elon Musk cephesinden ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teklifin reddedilmesi, reklam dünyasında “yılın en sansasyonel hayır’ı” olarak değerlendiriliyor.