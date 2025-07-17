SEVGİ GÜLDOĞAN

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çevre örgütleri, meslek odaları ve sivil toplum temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir araya gelerek, Meclis gündemindeki maden yasası teklifine ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

“Toprağımızı Vermiyoruz” başlığıyla düzenlenen etkinlikte, yasal düzenlemenin çevresel etkilerine dikkat çekildi. Toplam 64 kurumun destek verdiği açıklamada, teklifin tarım alanları, ormanlar, meralar, zeytinlikler ve su kaynakları üzerindeki muhtemel sonuçları vurgulandı. Katılımcılar, yasa teklifinin çevresel koruma ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

“YASA, YAŞAM ALANLARIMIZI ETKİLEYEBİLİR”

Basın açıklaması, Raziye Yıldırım ve Nursel Çakır tarafından okundu. Yıldırım, düzenlemenin kırsal bölgelerde yaşayan halkın yaşam koşullarını doğrudan etkileyebileceğini belirterek, “Toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz,” dedi. Çakır ise doğal alanların korunmasının gelecek nesiller açısından önem taşıdığını ifade etti.

Açıklamanın ardından bazı temsilciler milletvekilleriyle görüşmek üzere TBMM’ye girerken, diğer katılımcılar, Cemal Süreya Parkı’nda bir haftadır süren doğa nöbetine destek vermek amacıyla bölgeye geçti.

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

TBMM gündemindeki “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, enerji ve madencilik yatırımlarıyla ilgili yeni düzenlemeler içeriyor. Teklifte öne çıkan başlıklar arasında şu maddeler yer alıyor:

Teklifte yer alan düzenlemeler arasında, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerine ilişkin sürelerin yeniden yapılandırılması, orman, mera, zeytinlik ve koruma altındaki alanlarda yatırım izinlerine dair bazı usullerin değiştirilmesi, belirli bölgelerde acele kamulaştırma uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na imar planı hazırlama ile inşaat ruhsatı verme yetkisi tanınması gibi başlıkların bulunduğu ifade ediliyor. Yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri sürerken, konuya ilişkin farklı kesimlerden gelen görüş ve değerlendirmeler kamuoyunda dikkatle izleniyor.