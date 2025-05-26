Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyareti öncesi eşi Brigitte Macron ile uçağa binerken yaşanan ilginç bir an, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, Hanoi’ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli bir kişinin Cumhurbaşkanı Macron’u yüzünden eliyle ittiği görülüyor. Kameraların fark edilmesiyle Macron'un gülümseyerek el salladığı anlar da dikkat çekiyor.

Görüntülerin devamında kırmızı ceketli kişinin Brigitte Macron olduğu ortaya çıkıyor. Çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla birlikte söz konusu kişinin First Lady olduğu net şekilde anlaşılıyor.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’nun aktardığına göre, Elysee Sarayı kaynakları videonun kurgu olduğunu öne sürerken, Macron’un yakın çevresi bu anı “çiftler arasında sıradan bir tartışma” olarak değil, “bir suç ortaklığı anı” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından biri ise görüntülere ilişkin, “Başkan ve eşi seyahatten önce gülerek stres atıyorlardı. Komplo teorisyenlerinin üzerinde düşüneceği fazla bir şey yok,” ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı’ndan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.