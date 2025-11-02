Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen tarihi eser hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece değerlendirilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Aralarında bir kadının da bulunduğu 2 kişi hakkında ise organize hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda, 38 yaşındaki kadın şüpheli tutuklandı. Böylece, Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı tutuklu sayısı 3’e yükseldi.