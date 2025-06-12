Başkan Dursun Aydın Özbek törende yaptığı açıklamada, “Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız sonrası şimdi Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir mücadele için hazırlanıyor. Sané gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Taraftarlarımızdan, Sané formalarını satın alarak bu sürece destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Sané transferinde taraftarların rolünü vurguladı. Kavukcu, “Sané’nin buraya gelmesinde taraftarımızın şampiyonluk coşkusu ve desteği büyük etkendi. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, eğitimle de iç içe bir kurumdur. 10 numara Metin Oktay, Hagi ve Mertens’den sonra şimdi Leroy Sané’nin olacak. Taraftarımızın desteğiyle rekor kıracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Leroy Sané ise, “Türkiye’nin en büyük kulübüne gelmek benim için onur. Burada başarılar kazanmak ve taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Dries Mertens gibi büyük bir futbolcunun formasını giymek gurur verici. Taraftarlarımızla başarı yakalamak en büyük arzum” diye konuştu. Ayrıca, takım arkadaşı Kerem ile görüştüğünü ve Galatasaray’a katılmanın mutluluğunu paylaştığını belirtti.

Galatasaray, Leroy Sané transferiyle hem Türkiye Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Taraftarların yoğun ilgisiyle Sané formalarının rekor satış yapması bekleniyor. Kulüp, bu transferle beraber büyük başarılar için güçlü adımlar atıyor.