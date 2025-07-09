İmaralı cezaevinde tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın videosu. bugün yayınlandı. Video'daki bazı detaylar sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.

Öcalan'ın videodaki giymiş olduğu tişörtün markası Lacoste, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Markaya yönelik binlerce paylaşım yapıldı ve Öcalan'a sponsorluk mu verildi sorusunu akıllara getirdi.

Marka ise linç girişimine ve iddialara karşı herhangi bir açıklama henüz yapmadı.

Video yayınlandıktan ve kısa sürede gündem olduktan sonra ise sinema eleştirmeni Zeynep Ocak'ın "Lacoste seveceğiz artık mecbur" sözlerine tepki yağıyor.

26 YIL SONRA ÖCALAN'DAN VİDEOLU AÇIKLAMA!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanan bir video mesajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öcalan, "27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı savunmaya devam etmekteyim" ifadelerini kullandı.

PKK'nın temel amacının değiştiğini belirten Öcalan, “Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketine son verildi. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır” dedi.

Silah bırakma sürecine de değinen Öcalan, bu sürecin gönüllülük esasına dayanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı bir komisyon” oluşturulmasının önemine işaret etti.

Barış ve demokratik toplum hedefine ulaşılmasının, “pozitif entegrasyonalist bir perspektif” ile mümkün olacağını belirten Öcalan, PKK'nın artık ulus-devlet temelli bir yaklaşımı terk ettiğini ve bu yönde bir hedef taşımadığını ifade etti.