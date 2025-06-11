ABD ile Çin arasında süregelen ticaret gerilimleri, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, dün gerçekleşen üst düzey görüşmelerden gelen olumlu mesajlar risk iştahını artırdı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Cenevre’de varılan ticaret mutabakatı temelinde çerçeve anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İki ülke arasındaki bu yakınlaşma, yatırımcı güvenini desteklerken, pay piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi. Analistler, görüşmelerin küresel ticaretin geleceğine dair iyimserliği artırdığını ancak yatırımcıların somut adımlar görmek istediğini belirtiyor.

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump'ın Tarifelerine Onay

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergilerinin yürürlükte kalabileceğine hükmetti. Karar, ticaret politikaları konusunda yeni belirsizlikler yaratırken, bir sonraki duruşmanın 31 Temmuz’da yapılacağı bildirildi.

Uzmanlar, gümrük tarifelerinin küresel ölçekte enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Tahvil Piyasasında Alımlar Sürüyor, Faiz Beklentileri Gündemde

ABD’de yıl sonuna kadar iki faiz indirimi beklentisi fiyatlamalarda güçlü şekilde yer bulurken, tahvil piyasasında alış ağırlıklı seyir devam ediyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi son üç işlem gününde yüzde 4,46’ya kadar gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3.340 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 66,4 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası Yükselişte, Ancak Vadeli İşlemler Negatif Başladı

Dün New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 yükselerek günü pozitif tamamladı. Ancak ABD endeks vadeli kontratları yeni güne hafif negatif başladı.

Avrupa'da Büyüme Beklentisi Geriledi, ECB Eylül’ü İşaret Etti

Avrupa borsalarında ABD-Çin temaslarının etkisi hissedilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ticaret politikalarının ekonomik dengesizlikleri çözmede yetersiz kaldığını ifade etti. ECB üyesi Boris Vujcic ise faiz kararı için eylül ayına kadar beklenmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası ise Avro Bölgesi için 2024 büyüme tahminini yüzde 1’den 0,7’ye, 2025 tahminini ise yüzde 1,2’den 0,8’e düşürdü.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artarken; Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,77, İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 geriledi.

Asya Borsalarında Ticaret İyimserliği Hakim

Asya piyasaları, ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu mesajlarla yükseliş gösterdi. Çinli yetkili Li Çınggang, tarafların akılcı ve yapıcı görüşmeler yürüttüğünü, ilerleme sağlandığını açıkladı.

Ancak analistler, Çin’de süren deflasyon eğiliminin küresel risk oluşturduğunu ifade ediyor. Japonya’da açıklanan mayıs ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Yükseltti

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,82 artarak 9.659,31 puandan kapanırken, VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat 10.891 puanda dengelendi.

Dünya Bankası’nın haziran ayı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’na göre Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1, 2025’te yüzde 3,6 ve 2027’de yüzde 4,2 büyümesi bekleniyor. Ocak ayında yapılan tahminlerde ise 2025 için büyüme beklentisi yüzde 2,6 düzeyindeydi.

Dolar/TL Yatay Seyrediyor, BIST’te Teknik Seviyeler Takipte

Dolar/TL kuru dün yüzde 0,2 gerileyerek 39,1880'den kapanırken, yeni günde 39,1870 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD TÜFE verisinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan direnç; 9.500 ve 9.400 puan ise destek konumunda bulunuyor.

11 Haziran 2025 Çarşamba – Takip Edilecek Veriler:

14.00: ABD, haftalık mortgage başvuruları15.30: ABD, mayıs ayı ortalama saatlik kazançlar15.30: ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)21.00: ABD, mayıs ayı federal bütçe dengesi