Küresel piyasalar yıla olumlu başlamasına rağmen, İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD’nin Grönland’ı ilhak edebileceğine yönelik haber akışı yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor. ABD’de devam eden bilanço sezonu ve Fed’den gelen enflasyon mesajları piyasalara yön veriyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik belirsizlikler yatırımcıları temkinli pozisyon almaya zorluyor. İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi, Çin ile Japonya arasında artan diplomatik gerilim ve ABD’nin Grönland’ı ilhak edebileceğine dair haberler risk algısını yüksek tutuyor.

Bu gelişmelerle birlikte küresel risk iştahı sınırlı kalırken, ABD’de devam eden bilanço sezonu piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley Bilançolarıyla Öne Çıktı

ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2024’ün son çeyreğine ilişkin açıkladıkları bilançolarla beklentilerin üzerine çıktı.

Goldman Sachs’ın net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4,6 milyar dolara yükselirken, Morgan Stanley’nin net karı ise yüzde 18 artışla 4,4 milyar dolar oldu.

Güçlü finansal sonuçların ardından Goldman Sachs hisseleri yüzde 4,6, Morgan Stanley hisseleri ise yüzde 5,8 değer kazandı.

TSMC Etkisiyle Yarı İletken Hisselerinde Toparlanma

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC’nin net karının yüzde 35 arttığını açıklaması, teknoloji ve yarı iletken hisselerine alım getirdi. Şirketin ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 4,4 yükseldi.

Bu yükselişin sektör geneline yayılmasıyla, yarı iletken hisseleri ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmiş çiplere yönelik tarife açıklamaları sonrası yaşanan kayıpların bir kısmını telafi etti.

Fed Yetkililerinin Odağında Enflasyon Var

Bilanço sezonunun yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hâlâ belirgin olduğunu belirterek, para politikasının bir süre daha ılımlı şekilde kısıtlayıcı kalmasından yana olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için temkinli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiğini, iş gücü piyasasının ise istikrar sinyalleri verdiğini ifade etti.

Para piyasalarında Fed’in bu ay faizleri sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indiriminin haziran ayında yapılabileceği beklentisi öne çıkıyor.

New York Borsası Günü Yükselişle Tamamladı

Bu gelişmelerle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,60 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif başladı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 99,3 seviyesinde yatay hareket ediyor.

Altın ve Gümüşte Kar Satışı, Petrolde Sınırlı Yükseliş

ABD’nin İran’a yönelik yakın vadede askeri müdahale sinyali vermemesi, kıymetli metallerde kar satışlarını beraberinde getirdi. Altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 600 dolara gerilerken, gümüşün onsu yüzde 0,6 azalışla 91,4 dolara indi.

Brent petrolün varil fiyatı ise İran geriliminde tansiyonun düşmesiyle yüzde 0,1 artışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da Gözler Almanya Enflasyon Verilerinde

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif bir görünüm öne çıkarken, yatırımcıların odağı Almanya’da açıklanacak tüketici enflasyonu verilerine çevrildi.

Öte yandan ABD’nin Grönland’ı ilhak etme isteğine yönelik haber akışı Avrupa piyasalarında yakından izleniyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda temel bir anlaşmazlık yaşandığını belirtirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Bu gelişmelerle İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,44, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,26 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,54 yükselirken, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,21 geriledi.

Asya Piyasaları Karışık Seyrediyor

Asya borsalarında TSMC bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken, jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,1, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,4 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt İçinde Gözler TCMB Anketinde

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan günü tamamladı. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi yatırımcıların odağında olacak.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,3 yükseldi. Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,2 artışla 43,2750 seviyesinden başladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye – Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye – Kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Almanya – Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 İngiltere – BoE Başkanı Bailey’in konuşması

17.15 ABD – Aralık ayı sanayi üretimi

17.15 ABD – Aralık ayı kapasite kullanım oranı