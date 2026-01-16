Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, ara tatilin doğru planlandığında çocukların motivasyonunu artırdığını, aile bağlarını güçlendirdiğini ve akademik başarıyı desteklediğini söyledi. Özgenç, tatil döneminin sinir sisteminin dengelenmesi, özgüven ve özerklik duygularının gelişmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, ara tatilin çocukların hem zihinsel hem de duygusal gelişimi için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Yoğun ders temposunun ardından verilen kısa tatillerin, çocukların zihinsel yorgunluklarını azaltarak öğrenilen bilgilerin pekişmesine katkı sağladığını belirten Özgenç, beynin sürekli bilgi akışı altında verimli çalışmakta zorlanabildiğini ifade etti.

Uzman Klinik Psikolog Özgenç, “Ara tatil, sinir sisteminin dengelenmesi ve çocuğun okula karşı motivasyonunun korunması açısından önemli bir fırsattır. Bu süreç aynı zamanda çocuğun özgüven ve özerklik duygularını da destekler” dedi.

“Rutinler Tamamen Bozulmamalı”

Tatilde esneklik tanınabileceğini ancak günlük düzenin tamamen terk edilmemesi gerektiğinin altını çizen Özgenç, “Rutinler çocuklar için güvende hissetmek demektir. Tamamen bozulan bir düzen, tatil dönüşünde uyum sorunlarına ve kaygıya yol açabilir” diye konuştu. Özgenç, özellikle yemek saatleri ve temel öz bakım alışkanlıklarının korunması, diğer alanlarda ise sınırlı esneklik sağlanmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Ekran Süresine Dikkat Edilmeli

Ara tatil döneminde ekran kullanımının artabildiğine dikkat çeken Özgenç, sınırsız ekran süresinin çocuklarda hırçınlık ve dikkat sorunlarına neden olabileceğini vurguladı. “Ekran kullanımı serbest zaman olarak değil, belirli sürelerle planlanmalıdır. Bu süre mutlaka fiziksel aktivite ve kitap okuma gibi ekran dışı etkinliklerle dengelenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Ara Tatil Yoğun Ders Programı Değildir”

Ara tatilin bir telafi kampı gibi görülmemesi gerektiğini belirten Özgenç, akademik olarak geride olmayan çocuklar için ağır ders programlarından kaçınılması gerektiğini söyledi. “Günün yalnızca kısa bir bölümünün okuma ya da eğlenceli tekrar oyunlarına ayrılması yeterlidir. Asıl amaç bilgiyi taze tutmaktır” dedi.

Hareket ve Açık Hava Çocuğu Sakinleştiriyor

Fiziksel aktivitenin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Özgenç, “Hareket stres hormonlarını azaltır, mutluluk hormonlarını artırır. Açık havada geçirilen zaman biriken enerjinin boşalmasını sağlarken, ev içindeki çatışmaları da azaltır” şeklinde konuştu.

Uyku Düzeni Tatilde de Korunmalı

Uyku düzeninin tatil döneminde de büyük ölçüde korunması gerektiğini vurgulayan Özgenç, “Gece çok geç yatıp sabah geç kalkmak biyolojik saati bozar ve okul dönüşünü zorlaştırır. Uyku saatlerinin en fazla birkaç saat esnetilmesi yeterlidir” dedi.

Aileyle Geçirilen Zaman Güven Duygusunu Güçlendiriyor

Çocuklar için en büyük ödülün ebeveynleriyle geçirilen kaliteli zaman olduğunu belirten Özgenç, “Birlikte oynanan oyunlar ve yapılan küçük aktiviteler güvenli bağlanmayı güçlendirir. Bu anlar çocuğun duygusal ihtiyaçlarını besler” dedi.

Çocuğun her an eğlendirilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Özgenç, “Sıkılmak yaratıcılığı tetikler. Çocuğun kendi oyununu kurması özgüven ve problem çözme becerilerini geliştirir” açıklamasında bulundu.

Okula Dönüş Kademeli Olmalı

Tatilin son günlerinde okul rutinine yavaş yavaş dönülmesini öneren Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, uyku saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve okul hazırlıklarının birlikte yapılmasının geçiş sürecini kolaylaştıracağını ifade etti.