Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle ilgili bir dönem daha kapandı. Vadesi biten KKM hesapları için geçerli olan düzenlemeler kaldırıldı. Yani bu hesaplar için artık devlet destekli özel bir kural yok.

Daha önce KKM’den çıkan paranın Türk Lirası’na dönmesi teşvik ediliyordu. Yeni kararla birlikte bu destek de sona erdi. KKM’den çıkan, yoluna kendi devam edecek.

Zaten bir süredir yeni KKM hesabı açılmıyor, eski hesaplar da yenilenmiyordu. Şimdi atılan bu adımla birlikte “KKM defteri kapatılıyor” yorumları güçlendi.

Uzmanlara göre bu karar, ekonomide TL’ye dönüş ve sadeleşme politikasının devamı. Vatandaş için anlamı net:

KKM dönemi bitiyor, gözler yeniden TL mevduata çevriliyor.