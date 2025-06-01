Bugün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germen, Inter'i 5-0 yendi.

PSG, tarihinde ilk kez 'Şampiyonlar Ligi Şampiyonu' oldu ve kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nin tarihine geçen oyunda, ilk golü PSG'ye Hakimi 12. dakikada kazandırdı.

20. dakikada Doue'nin gölüyle PSG 2. golünü attı, ilk yarıyı 2-0 bitirdi.

İkinci yarıda da 3. golü 63. dakikada atan isim Doue oldu.

4. golü ise 73. dakikada Kvaratskhelia attı.

Mayulu ise 87. dakikada son golü atıp farkı 5'e çıkardı.

Inter'de oynayan Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlanarak 70. dakikada kenara gedi.