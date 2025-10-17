Olay, dün saat 21.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki kuaför salonunda meydana geldi. İddiaya göre, O.K., daha önce kayınbiraderi olan Ş.Y.’ye devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin camlarında 7 adet mermi girişi tespit etti. Saldırı sonrası şüpheli olay yerine geldiği cipi bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakınları olan M.E.ve S.E.'nin olay yerine yakın bir adreste ikamet ettiğini tespit etti. Adrese yapılan baskında M.E., olayda kullanılan pompalı tüfeği polise teslim etti. Ancak şüpheli O.K. evde bulunamadı. Yürütülen geniş çaplı operasyonda polis ekipleri, şüpheliyi aynı gece saklandığı başka bir adreste gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O.K.'nin pompalı tüfekle iş yerine ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.K.'nin elindeki pompalı tüfekle iş yeri önüne geldiği anlar görülüyor. Bu sırada çevredekilerin 'Abi yapma' uyarılarına aldırış etmeden iş yerine defalarca ateş eden O.K.'nin aynı zamanda bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor. (DHA)