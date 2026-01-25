Oxford Üniversitesi bünyesindeki Penguin Watch ile Oxford Brookes Üniversitesi araştırmacılarının 2012-2022 yılları arasındaki verileri incelemesiyle hazırlanan çalışmada, Antarktika'daki penguenlerin üreme takvimlerinde değişimler tespit edildi.

Araştırma kapsamında, adelie, chinstrap ve gentoo penguenlerine ait koloniler incelendi.

Çalışmanın sonuçlarında, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışları nedeniyle üç türde de üreme döneminin belirgin şekilde erkene kaydığı, en büyük değişimin ise gentoo penguenlerinde görüldüğü belirtildi.

Gentoo penguenlerinin üreme döneminin ortalama 13 gün, bazı kolonilerde ise 24 güne kadar öne çekildiği kaydedildi.

Bu durumun, kuşlar arasında şimdiye kadar kaydedilen en hızlı üreme takvimi değişimi olduğu vurgulandı.

Adelie ve chinstrap penguenlerinin de ortalama 10 gün daha erken üremeye başladığı belirlenirken, araştırmacılar bu değişimin penguenlerin besine erişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerinin sürmesi durumunda penguenlerin çevresel koşullara uyum sağlama kapasitesinin azalabileceğini ve bunun türlerin hayatta kalmasını riske atabileceğini belirtti.

Araştırmanın detayları, 'Journal of Animal Ecology' dergisinde yayımlandı.