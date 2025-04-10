Eğitimdeki köklü değişimlerin öncüsü olan Köy Enstitüleri anısına düzenlenen 8. Geleneksel Resim Heykel Sergisi, 11-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara'da Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. Açılış konuşmasını Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın yapacağı sergi, resim ve heykel sanatının farklı disiplinlerinde eserler sunan pek çok sanatçıyı bir araya getiriyor.

Serginin açılışı 11 Nisan saat 18.00’de yapılacak. Takip eden günlerde ise çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 12 Nisan’da Ayla Aksoyoğlu’nun Resim Performansı, Uygur Orhan’ın Heykel Performansı ve 14 Nisan’da "Kadının Gelişiminde Köy Enstitüleri'nin Katkısı" konulu panel gibi önemli etkinlikler yer alacak.

Bu sergi, Köy Enstitüleri’nin tarihsel ve kültürel katkılarını hatırlatırken, sanatı bu kültürel mirasla harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Katılımcı sanatçılar arasında birçok tanınmış isim yer alırken, sergi süresince eğitime dair birçok önemli etkinlik de ziyaretçilere sunulacak.

Sergi Etkinlik Programı:

11 Nisan Saat 18.00: Sergi Açılışı / Konuşmacı: Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak Çankaya'da Nisan ayı sergilerle başladı!

12 Nisan Saat 14.00: Ayla Aksoyoğlu - Resim Performansı, Uygur Orhan - Heykel Performansı

14 Nisan Saat 14.00: "Kadının Gelişiminde Köy Enstitüleri'nin Katkısı" Konulu Panel - Zarife Sakarya, Fevziye Saylan

15 Nisan Saat 14.00: Eğitim-Sen-3 Nolu Şube "Köy Enstitüleri Destanı Etkinliği"

16 Nisan Saat 14.00: Eğitim-Der Etkinliği (Panel - Şiir - Müzik Dinletisi)

17 Nisan Saat 14.00: "Köy Enstitülerinden Çağdaş Sanata" / Sunum Prof. Hasan Pekmezci

19 Nisan Saat 14.00: Eğitim-Sen 1 Nolu Şube: Erbane Grubu Müzik Dinletisi

Sergi, Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kızılay / Ankara'da, 11-19 Nisan 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.