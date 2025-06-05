Kocasinan Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi'nin cadde ve sokaklarında yenileme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Hacı Saki Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki yolları yenileme çalışmalarını takip eden Çolakbayrakdar, ilçede kesintisiz hizmet ürettiklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmamızı mevsim şartlarının el verdiği ölçüde özellikle gece yapıyor, hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Kocasinan ilçesi yoğunca esnafın bulunduğu bir bölgedir. Bir tarafta mobilyacılar, diğer tarafta ise eski ve yeni sanayi sitesi ile oto galericiler sitesi olduğu için her zaman esnafımızla iç içeyiz. Esnaflarımızın isteklerini karşılama noktasında her daim onların hizmetindeyiz."

Yaklaşık 4 milyon liralık yatırımın gerçekleştiği sanayi sitesinde sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.