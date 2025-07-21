Diyarbakır'da 2 katlı müstakil evin üst katında klimadan çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, ayakta tedavi edildi.

Yenişehir Mahallesi 440’ıncı Sokak’taki 2 katlı müstakil evin üst katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi kaplarken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayakta tedavi edilen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının ilk belirlemelere göre klimadan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.