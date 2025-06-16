Kırşehir’de, araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ‘Yağma’, ‘Tefecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını organize şekilde işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası merkezde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. isimli 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, galericilik faaliyeti altında tefecilik yaptıkları tespit edildi. Araçları fahiş fiyatlarla vadeli olarak sattıkları, ödemelerde sorun yaşandığında ise borçlulara baskı, darp ve tehditle senetleri tahsil ettikleri, araçlara el koyarak gasbettikleri belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 221 adet 7.65 mm fişek, 2 şarjör, 6 milyon TL değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, 1 alacak-vereceklerin yazılı olduğu not defteri, 14 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Kırşehir’de 9 gözaltı
Kırşehir’de, araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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