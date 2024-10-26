Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Büyükyağlı köyü yakınında meydana geldi. Çorum yönüne ilerleyen Duran D. yönetimindeki 19 BF 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Songül Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Yunus Kartal, oğlu Umut Kartal ile sürücü Duran D. ve Songül D. ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umut Kartal da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.