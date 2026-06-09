Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme salonlarında da dile getirdiğini belirttiği açıklamasını yeniden kamuoyuna duyurarak partililere birlik çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, “topyekün halk ayaklanması” söylemleri üzerinden partiyi iç çatışmaya sürüklemek isteyen girişimlere izin vermeyeceklerini vurgulayarak, bu tür çağrıların “iç karışıklık yaratma çabası” olduğunu ve bunun dış müdahale heveslilerine zemin hazırladığını ifade etti.

“Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir” diyen Kılıçdaroğlu, tüm yol arkadaşlarını sükunete ve akla davet etti. Açıklamasında “Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, partilileri saat 14.00’te grup toplantısı için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne çağırdı.

Kılıçdaroğlu, çağrısında “partinin öz evlatları” vurgusu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.